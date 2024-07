Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (20/07) pelo Brasileirão

Palmeiras x Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado (20/07), pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e Sportv, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras acumula 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 25 gols marcados e 13 gols sofridos no Brasileirão. O Porco vem de uma derrota por 1 a 0 em um confronto direto contra o Botafogo e perdeu a chance de assumir a liderança do campeonato. Atualmente, o clube ocupa a vice-liderança da Série A.

Já o Cruzeiro soma 29 pontos, 9 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 23 gols marcados e 18 gols sofridos. O Cabuloso vem de três vitórias seguidas e quer aproveitar a boa fasa para conseguir entrar no G4 do campeonato. O clube ocupa a 6ª posição na tabela de classificação.

VEJA MAIS

Palmeiras x Cruzeiro: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo (Vitor Reis) e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Felipe Anderson (Estevão), Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Cruzeiro: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Matheus Henrique (Lucas Silva), Lucas Romero (Walace) e Ramiro (Barreal); Gabriel Verón, Arthur Gomes e Matheus Pereira. Técnico: Fernando Seabra.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Data/Horário: 20 de julho de 2024, 21h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)