Flamengo tem interesse em Marinho e abre negociação com o Santos

Ainda sem reforços para 2022, o Flamengo está de olho no mercado e tem interesse em contratar Marinho, do Santos. A diretoria da Gávea já conversa com o clube da Vila Belmiro, com o qual o atacante tem contrato até dezembro. A negociação está em estágio inicial e é vista como complicada pelo Flamengo.

De acordo com Marcos Braz, em contato com jornalistas no Luso-Brasileiro, palco da vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre a Portuguesa nesta quarta, o presidente do Santos, impôs condições que dificultam a contratação neste momento. Esta janela é a última janela para o Santos negociá-lo, uma vez que, a partir de junho, Marinho, de 31 anos, está livre para assinar um pré-contrato.

Ao jornal "O Dia", o empresário de Marinho confirmou as conversas com o Fla.

A chegada de Marinho ao Flamengo preencheria uma lacuna no elenco atual, já que Kenedy deixou o clube em janeiro, com o retorno solicitado pelo Chelsea, da Inglaterra. O técnico Paulo Sousa ainda deve ter outra baixa: Michael está perto de ser vendido ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Ao todo, já são dez saídas confirmadas, entre empréstimos, vendas e dispensas, no grupo para 2022.