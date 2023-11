Flamengo e Bragantino vencem no Brasileirão e seguem na perseguição ao líder Botafogo

Flamengo e Bragantino, duas equipes que estão na briga do título brasileiro, venceram neste domingo (5) pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta venceu o Corinthians, em casa, por 1 a 0, enquanto o Mengão bateu, fora de casa, o Fortaleza por 2 a 0. Com os resultados, a distância das equipes para o líder, Botafogo, é de um e seis pontos, respectivamente.

Golaço em duelo Paulista

No estádio Nabi Abi Chedid, o Bragantino venceu o Corinthians. O gol do jogo foi marcado por Helinho, que acertou um lindo chute de fora da área. O time do interior paulista foi o dono do jogo desde a primeira etapa e conseguiu garantir a dominância no segundo tempo. Na próxima rodada, o Red Bull Bragantino vai até Santos enfrentar o São Paulo, na quarta-feira (8), às 20h.

Reabilitação Rubro-Negra

No Castelão, o Flamengo encarou o Fortaleza, que perdeu a final da Copa Sul-Americana na semana passada. A equipe de Tite voltou a vencer após duas derrotas na competição. Com gols de Pedro e Luiz Araújo, respectivamente no fim da primeira e segunda etapas, o Rubro-Negro construiu o placar. O Flamengo volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Palmeiras, na quarta-feira (8), às 21h30, no Maracanã.