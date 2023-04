Fiorentina x Lech: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (20/04) pela Conference League

As equipes Fiorentina x Lech disputam nesta quinta-feira (20/04) as quartas de final da Conference League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Fiorentina x Lech ao vivo?

A partida Fiorentina x Lech pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Fiorentina x Lech​​ chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Liga Conferência, Fiorentina foi vice-líder do Grupo A e somou 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Depois, o time derrotou Sivasspor com uma vitórias de 1 a 0 e 4 a 1.

Já Lech foi vice-líder do Grupo C da competição com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nas oitavas de final, a equipe eliminou Djurgarden com uma vitória de 2 a 0 e outra de 3 a 0.

Fiorentina venceu a partida de ida contra Lech por 4 a 1.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Fiorentina: Pietro Terracciano; Dodô, Nikola Milenkovic, Luca Ranieri e Cristiano Biraghi; Rolando Mandragora, Giacomo Bonaventura, Antonín Barak, Josip Brekalo e Nicolás González; Arthur Cabral (Luka Jovic)​. Técnico: Vincenzo Italiano.

Lech: Filip Bednarek; Joel Pereira, Ludomir Satka, Antonio Milic e Barry Douglas; Nika Kvekveskiri, Filip Marchwinski, Afonso Sousa, Michal Skoras e Kristoffer Velde; Mikael Ishak. Técnico: John Van Den Brom.

FICHA TÉCNICA

Fiorentina x Lech

Conference League

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália

Data/Horário: 20 de abril de 2023, 13h45