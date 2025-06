Finlândia x Holanda: onde assistir e escalações do jogo de hoje (07/06) pelas eliminatórias da Copa

Finlândia x Holanda disputam hoje, sábado (07/06), a 3° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Finlândia x Holanda ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Holanda ainda não jogou pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Já a Finlândia venceu Malta por 1 a 0 e empatou com a Lituânia por 2 a 2.

VEJA MAIS

Finlândia x Holanda: prováveis escalações

Finlândia: Hradecky; Alho, Miro Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Kairinen, Lod; Antman, Pohjanpalo, Kallman.

Holanda: Flekken; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake; De Jong, Reijnders; Kluivert, Simons, Gakpo; Weghorst.

FICHA TÉCNICA

Finlândia x Holanda

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia

Data/Horário: 07 de junho de 2025, 15h45