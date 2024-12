Final de ano é marcado por decisões no futebol pelada do Pará; vídeo

As manhãs de domingo têm um sabor especial para muitos paraenses apaixonados por futebol, especialmente no final do ano. Se durante a temporada profissional os gigantes do futebol paraense disputam competições regionais e nacionais, em dezembro o cenário muda: é a vez do futebol amador – ou, simplesmente, a pelada – tomar conta das comunidades da região metropolitana de Belém, com finais marcadas por sol, cerveja e muita resenha.

Em Ananindeua, o Campeonato Metropolitano da categoria “novos” chegou ao fim nas horas mais quentes da manhã deste domingo (22). Na grande decisão, o Azulão, do Icuí, enfrentou o Independente, do Curuçambá. Além da ilustre presença do “vira-lata caramelo”, mascote e figura tradicional das peladas pelo Brasil, a partida contou com a participação de jogadores que já atuaram no futebol profissional.

Vira-lata caramelo rouba a cena na final do campeonato metropolitano (Igor Mota/ O Liberal)

O organizador do evento, Walber Alves, destacou a importância da competição como forma de lazer e de celebração dos grandes momentos nos gramados.

“Esse campeonato é aberto. Tanto profissionais quanto amadores podem se inscrever”, explicou. “A organização é prazerosa. Claro que a parte financeira é um incentivo, mas todos que estão aqui trabalham por amor ao futebol amador. A competição começou em agosto e agora já está na reta final.”

O árbitro da partida, Patrick, que possui 12 anos de experiência no futebol amador, ressaltou a importância de estudar previamente os jogos para garantir uma arbitragem de qualidade.

“Quando recebemos a escala, montamos toda a logística e analisamos as características dos times. Assim, podemos conduzir a partida de forma justa, para que o melhor vença”, afirmou.

Patrick acumula anos de experiência para apitar futebol pelada (Igor Mota/ O Liberal)

Apesar do “caramelo” passear tranquilamente pelo campo, a partida foi intensa, com dois tempos de 35 minutos. No início do jogo, Kerreca, ex-Bragantino, abriu o placar de pênalti para o Independente. No entanto, Batalha empatou para o Azulão, que chegou a virar o jogo. Mas, no apagar das luzes, brilhou a estrela de outro ex-profissional: Riquinho, ex-Carajás, empatou a partida para o time de preto, levando a decisão para os pênaltis.

Nas cobranças de penalidades, outra característica marcante do futebol amador se destacou: os apelidos. O herói do Independente foi o capitão conhecido como “Calango”, que defendeu três pênaltis e garantiu o título do Campeonato Metropolitano para o time do Curuçambá. Questionado pela transmissão do jogo sobre seu treinamento, Calango brincou: “Sou profissional em levantamento de copo.” E ele fez jus à piada: após a premiação, o craque dos pênaltis comemorou com os amigos que ergueram a taça.

Embora o Campeonato Metropolitano de Ananindeua tenha chegado ao fim, outros torneios seguem a todo vapor na região e devem ser concluídos até o fim de 2024. No campo do CABE, em Ananindeua, as disputas continuam até o próximo domingo, dia 29.