Filho de Eliza Samudio fala sobre relação com pai goleiro Bruno: 'Não era uma boa pessoa'

Bruninho Samudio, filho de Eliza Samudio, concedeu sua primeira entrevista, abordando sua relação com o pai biológico, Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo condenado pelo assassinato de Eliza em 2013. Acompanhado pela avó, Sônia Fátima Moura, sua tutora legal, Bruninho compartilhou suas emoções e experiências em entrevista ao programa Geral do Povo, da Rede TV!.

Quando questionado sobre o desempenho atlético de Bruno, Bruninho reconheceu seu talento esportivo, mas também apontou suas falhas de caráter. Ele explicou que seu pai biológico era um bom atleta, "só que não era uma boa pessoa". Em relação aos sentimentos em relação a Bruno, Bruninho afirmou que não sente ódio, apenas "pena".

Além disso, Bruninho tem se destacado no futebol. Recentemente, assinou seu primeiro contrato profissional com o Athletico-PR, onde treinará nas categorias sub-14 e sub-15. Sua estatura impressionante de 1,88 metros e sua habilidade no campo têm recebido elogios.

O caso de Eliza Samudio, que desapareceu em 2010 após ter um filho com Bruno Fernandes, é relembrado como um trágico episódio de violência contra a mulher. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza. Ela havia denunciado Bruno por obrigá-la a tomar remédios para abortar e pedir o reconhecimento da paternidade.