Filho de Bolsonaro, Jair Renan monta camarote no estádio Mané Garrincha

Filho do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan inaugurou nesta semana um camarote no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O espaço com capacidade para 18 pessoas tem visão ampla para o gramado e será usado também para gravação de vídeos para o Youtube.

Segundo o 'Extra', toda a idealização do design do espaço foi decidido pelo quarto filho do presidente, o único dos homens que não possui cargo político. Ao contrário dos irmãos, Jair Renan, por enquanto, não pensa em política e sim em investir em seu lado youtuber.

- Até chegar aqui foram meses e meses de reuniões, parcerias, viagens, reformas e agora posso começar a materializar tudo que estava na minha mente! Falta pouco para vocês conhecerem o camarote 311! -postou ele no Instagram.

O evento de inauguração ficou restrito a mãe de Jair Renan e poucos amigos. O pai do jovem empreendedor não compareceu a inauguração do espaço, assim como seus irmãos, que ganhou ainda uma placa escrito: 'JB - Bolsonaro Jr'.