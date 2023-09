Ferroviário-CE bate Ferroviária-SP e é campeão invicto da Série D de 2023

O Ferroviário-CE celebrou uma vitória histórica ao sagrar-se bicampeão da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe triunfou sobre a Ferroviária-SP com um placar de 2 a 1 no Estádio Presidente Vargas (PV) neste sábado (16). Os gols decisivos foram marcados por Deizinho e Ciel, consolidando a conquista do título. No confronto anterior, um empate sem gols havia mantido a disputa em aberto.

Além do segundo título brasileiro da história do clube cearense, uma marca expressiva foi alcançada em 2023. Neste ano, o Ferrão foi campeão nacional invicto. Em 28 jogos disputados, o Ferroviário somou 15 vitórias e oito empates.

O jogo

O placar foi inaugurado pelo Ferroviário-CE logo no primeiro minuto da partida, quando Deizinho marcou o primeiro gol. Ciel teve uma oportunidade clara para aumentar a vantagem, mas sua tentativa passou rente à trave. Pilar, do time adversário, também teve sua chance de cabeça, porém mandou a bola por cima do travessão.

O Ferroviário-CE continuou a pressionar, com Mattheus Silva ameaçando, mas Vitor Ricardo conseguiu salvar a jogada em cima da linha do gol. Posteriormente, Gustavo Medina cabeceou a bola para o gol, levantando dúvidas quanto ao seu êxito, porém, após análise do VAR, foi determinado que a bola não cruzou completamente a linha.

A Ferroviária iniciou o segundo tempo buscando reagir, com Pilar novamente ameaçando de cabeça. Contudo, Ciel, protagonista do Ferroviário, marcou o segundo gol, garantindo a liderança isolada no placar com um chute preciso. Ciel ainda teve outra chance com um chute cruzado que passou próximo ao gol adversário.

Os treinadores das equipes promoveram diversas mudanças táticas durante o jogo, buscando alternativas para reverter o placar. Ciel teve mais uma oportunidade aos 34 minutos, mas Saulo, o goleiro da Ferroviária, evitou o gol. A Ferroviária ainda teve uma chance de ouro na cobrança de falta de Cantarelli, mas acertou a trave, não conseguindo diminuir a desvantagem.