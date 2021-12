Fenerbahçe demite Vítor Pereira, técnico português que teve nome ligado ao Flamengo

O Fenerbahçe, da Turquia, anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico português Vítor Pereira, de 53 anos. Contratado pela equipe de Istambul em julho, no início da temporada 2021/22, o comandante lusitano deixa a equipe depois de muita pressão por parte dos torcedores.

Ao todo, o treinador comandou a equipe amarela e azul em 25 partidas, com 11 vitórias, sete empates e sete derrotas. Apesar de um bom início, com cinco triunfos consecutivos e dois empates nos primeiros jogos, o Fenerbahçe caiu de rendimento, o que fez parte da torcida pedir sua saída. Pereira deixa o clube na quinta colocação do Campeonato Turco e eliminado na Europa League.

No último domingo, após empate em 2 a 2 no clássico com o Besiktas, dentro de casa, Vítor Pereira foi questionado sobre sua situação e afirmou que estava feliz na equipe. No entanto, a imprensa turca, logo depois da partida, já dizia que o lusitano deixaria o cargo.

"Não me importa o que se fala, estou feliz por estar aqui. Amanhã é um novo dia, a equipe está unida. Devemos continuar trabalhando. Os torcedores adoram este time. As reações deles são normais. Sou o líder desse time e não quero sair. A reação dos torcedores é normal, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Temos que seguir unidos, pois se estivermos divididos não ganharemos nada. Se lutarmos assim, compensaremos as perdas", disse.

Vítor Pereira é um dos nomes no radar do Flamengo, que está à procura de um técnico. No entanto, segundo informou o "ge", apenas em caso de demissão do Fenerbahçe que a situação poderia evoluir, o que se concretizou. Com Marcos Braz e Bruno Spindel em Portugal, o comandante é mais um que deverá ter o caso analisado.