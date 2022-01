Federação define data e horário de jogo do Castanhal na Copa São Paulo; veja onde assistir

A Federação Paulista de Futebol (FPF), entidade responsável pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, divulgo nesta terça-feira (11) a data e o horário da partida do Castanhal na competição. O Japiim da Estrada encara o Novorizontino, pela segunda fase do torneio.

De acordo com a FPF, o duelo entre os aurinegros ocorre na quarta-feira (12), a partir das 11h, no estádio Estádio Municipal José Antônio Rossi, em Iacanga. O vencedor do duelo avança à próxima etapa. Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis.

O Castanhal chegou à segunda fase da competição após se classificar na vice-liderança do Grupo 10, com seis pontos. Na primeira etapa do torneio, o Japiim somou duas vitórias e uma derrota em três jogos.

Veja onde assistir a partida do Castanhal: