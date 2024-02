Federação de Futebol do Rio reúne com clubes e pede moderação nas críticas ao jogos do Cariocão

A Federação de Futebol do Rio promoveu nesta quarta-feira (21) uma reunião do Conselho Arbitral com os clubes da Série A do Campeonato Carioca, visando abordar questões de críticas por parte dos afiliados ao torneio.

Durante o encontro, o presidente Rubens Lopes instou os presentes à moderação nas reclamações, destacando, entre outras, as críticas recentes do Vasco aos erros de arbitragem em suas partidas, bem como as observações do técnico Tite, do Flamengo, sobre a bola utilizada no Carioca, feitas em coletiva de imprensa.

A reunião transcorreu de maneira tranquila e harmoniosa, abordando também iniciativas para tornar o campeonato mais atrativo e para nacionalizar a marca do Cariocão.

VEJA MAIS



Após o encerramento do encontro, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre o teor do encontro. "A gente discutiu melhorias no futebol carioca, vários aspectos. Os que foram ressaltados pela imprensa foi arbitragem, que é um item importante, mas a gente falou de vários outros. Sobre calendário, formas de levar o campeonato com melhor qualidade para todo país, transformar em um produto nacional bem-visto e desejado. Falamos de criar uma pauta tão logo termine o campeonato para que a gente possa discutir fatores críticos de sucesso para que a gente possa melhorar a qualidade do produto. Foi uma reunião boa, de construção", disse o dirigente.

Além de Landim, estiveram presentes o presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, enquanto o Vasco enviou representantes de seu setor jurídico. As equipes menores também estiveram representadas.