Torcedores do Fluminense provocam Vasco em dia de clássico

Na véspera do clássico entre Fluminense e Vasco, válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, torcedores resolveram provocar os rivais com faixas, cartazes e adesivos espalhados pelo Rio de Janeiro. As mensagens, que faziam menção aos rebaixamentos do Vasco e ao período que o time passou na Série B do Campeonato Brasileiro, foram deixadas no setor norte do Maracanã e na sede náutica do Cruzmaltino, na Lagoa.

"O Rei da Série B", "5 anos, 510 jogos" e "Pinóquios da Colina" foram algumas das frases utilizadas pelos tricolores para provocar os vascaínos.

Em 2017, torcedores do Vasco já haviam feito uma ação semelhante, espalhando faixas provocativas e balões cor de rosa contra a torcida do Fluminense em São Januário. Na ocasião, as mensagens tinham tom homofóbico, o que gerou repúdio da comunidade LGBTQIA+.

Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã. O Flu lidera a competição com 17 pontos, enquanto o Vasco ocupa a 4ª posição com 12 pontos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão do editor de conteúdo de OLiberal.com, Bruno Magno)