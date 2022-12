FCSB x Botosani: qual o horário e as escalações do jogo hoje (19/12) pelo Campeonato Romeno

As equipes FCSB x Botosani disputam nesta segunda-feira (19/12) a 21° rodada do Campeonato Romeno. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), na Arena Nacional, em Bucareste. Confira os horários e onde as escalações da partida:

Onde assistir FCSB x Botosani?

A partida FCSB x Botosani não terá transmissão oficial no Brasil.

Como FCSB x Botosani chegam para o jogo?

FCSB está na 5° posição da competição com 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 35 gols marcados e 25 gols sofridos. Antes da sua derrota para CFR Cluj na última quinta (15/12), o time estava em uma sequência de 5 vitórias.

Já Botosani ocupa a 13° posição com um total de 4 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 17 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe não vence há 7 rodadas.

No dia 1° de dezembro, FCSB venceu Botosani por 3 a 2.

Prováveis escalações

FCSB: Vlad, Popescu, Omrani, Cordea, Cretu, Dawa, Tamm, Radunovic, Sut, Edjouma e Oaida. Técnico: Leonard Strizu.

Botosani: Pap, Camara, Roman, Mailat, Dican, Patache, Tiganasu, Seroni, Sadiku, Ivanov e Zabou. Técnico: Flavius Stoican.

FICHA TÉCNICA

FCSB x Botosani

Campeonato Romeno

Local: Arena Nacional, em Bucareste

Data/Horário: 19 de dezembro de 2022, 15h