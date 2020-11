Ex-técnico do Remo está intubado na UTI com covid-19

O técnico de futebol Marcelo Veiga, de 56 anos, e que teve passagens pelo Remo, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Bragança Paulista (SP), para tratamento das complicações da covid-19.

De acordo com a assessoria do São Bernardo-SP, clube que o treinador comandava, emitiu nota e informou que Marcelo Veiga está intubado e respira com a ajuda de aparelhos. Neste período a equipe paulista é comandada pelo auxiliar Sérgio Ricardo.

NO REMO

Veiga teve duas passagens pelo Remo. A primeira foi em 2012, quando disputou a Série D. O treinador retornou ao Leão Azul em 2016, já com o clube na Série C.