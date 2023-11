Ex-jogador do Barcelona diz ter caído em golpe e perdido R$ 70 milhões: 'Todas as minhas economias'

Arda Turan, ex-jogador de Barcelona e Atlético de Madrid, disse viver um pesadelo após perder todo o dinheiro adquirido na carreira. Em entrevista, o turco tornou pública a notícia de um prejuízo de mais de 13,9 milhões de dólares, cerca de R$ 70 milhões, graças a uma diretora de um banco localizado em Istambul, capital da Turquia, de nome Seçil Erzan.

"Ela me enganou, dizendo: 'Se investir neste fundo, obterá lucros'. Dei mais de 13,9 milhões (de dólares). Todo o dinheiro e o esforço que tive. O trabalho de anos, todas as minhas economias desapareceram de repente", disse.

O prejuízo, no entanto, não foi somente dele. Outro jogador, o goleiro ex-Galatasaray, Fernando Muslera, além de outros ex-atletas turcos denunciaram publicamente o golpe.

O prejuízo de Muslera, por exemplo, foi de 1,2 milhão de dólares investidos em um fundo sem qualquer retorno. A diretora é investigada no país por fraude. O total de denúncias contra a conduta profissional de Seçil Erzan chega a 18.

Turan se destacou no futebol europeu defendendo o Atlético de Madrid e o Barcelona, mas se aposentou em 2022, aos 35 anos. Hoje continua no futebol, como técnico do Eyupspor.