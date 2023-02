Ex-Flamengo, Diego Alves acerta ida para time do Campeonato Espanhol; veja

Diego Alves, ex-goleiro do Flamengo, assinou contrato para reforçar o Celta de Vigo, da Espanha. Cerca de dois meses depois de disputar sua última partida, o veterano arqueiro retorna ao futebol espanhol, por onde atuou entre 2007 e 2016, no Almería e Valencia.

O goleiro de 37 anos chega ao país nesta terça-feira para fazer exames médicos e assinar o contrato, que vai valer até o final da temporada 2022/23. No novo clube, ele vai disputar vaga com outro vetarano, o argentino Marchesín, ex-Porto, de 34 anos.

A diretoria do clube viu no goleiro uma oportunidade de ajustar a defesa da equipe, que não anda muito bem das pernas e estacionou na 12ª posição do Campeonato Espanhol, com 23 pontos. Na próxima rodada, o clube enfrenta o Atlético de Madrid.

Quando esteve no Flamengo, Diego Alves disputou 216 partidas e conquistou 11 títulos, entre duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiro e uma Copa do Brasil.