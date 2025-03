eSwatini x Camarões: veja o horário do jogo de hoje (19/03) pelas eliminatórias africanas da Copa

Essuatíni x Camarões disputam hoje, quarta-feira (19/03), a 5° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Mbombela, em Nelspruit, África do Sul. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir eSwatini x Camarões?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

eSwatini está na lanterna do Grupo D, perdeu todas as 4 partidas que jogou, marcou 1 gol e teve sua defesa vazada 6 vezes.

Já Camarões lidera invicto o mesmo grupo e acumula um total de 2 vitórias, 2 empates, 9 gols marcados e 3 gols sofridos.

Essuatíni x Camarões: prováveis escalações

eSwatini: Sem informações. Técnico: Zdravko Logarušić.

Camarões: Sem informações. Técnico: Marc Brys.

FICHA TÉCNICA

eSwatini x Camarões

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Mbombela, em Nelspruit, África do Sul

Data/Horário: 19 de março de 2025, 13h