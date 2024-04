Estudiantes x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (23/04) pela Libertadores

Estudiantes x Grêmio disputam nesta terça-feira (23/04) a 3° rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estudiantes x Grêmio ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Grêmio já soma duas derrotas de 2 a 0 na Libertadores, sendo a primeira para The Strongest e a segunda para Huachipato.

Estudiantes estrearam com um empate de 1 a 1 com Huachipato. Em seguida, o time venceu The Strongest por 2 a 1.

Estudiantes x Grêmio: prováveis escalações

Estudiantes: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Ade, Facundo Rodriguez e Leonel Quiñonez; Piovi, Sebastian Gonzalez e Alzugaray; Gabriel Villamíl, Luis Estupiñán e Alex Arce. Técnico: Josep Alcácer.

Grêmio: Gatito Fernandez; Mateo Ponte, Lucas Halter, Barboza, Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Jeffinho (Tchê Tchê) e Luiz Henrique; Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

FICHA TÉCNICA

Estudiantes x Grêmio

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, Argentina

Data/Horário: 23 de abril de 2024, 19h