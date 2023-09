Estreia de Neymar: assistir ao vivo o jogo entre Al-Hilal x Al-Riyadh pela liga da Arábia Saudita

O atacante Neymar estreia pelo Al-Hilal nesta sexta-feira (15). Depois dos dois jogos com a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 está de volta à Arábia Saudita e vai enfim fazer sua primeira partida sob o comando do técnico português Jorge Jesus e companhia. O jogo começa às 15h.

Assistir ao vivo com imagens a estreia de Neymar:

Neymar foi anunciado oficialmente pelo Al-Hilal há exatamente um mês, no dia 15 de agosto. Estimasse que a transferência tenha rendido 320 milhões de euros (o equivalente a cerca de R$ 1,7 bilhão) aos cofres do Paris Saint-Germain, então clube do jogador brasileiro.

Na chegada à Arábia Saudita, após exames médicos e físicos, Jorge Jesus anunciou que o meia-atacante estava com lesões musculares na coxa e por isso não poderia estrear logo. Até mesmo a convocação para a Seleção Brasileira foi questionada pelo treinador luso. Ney, no entanto, não só atuou nas duas partida com a amarelinha como foi o autor de dois gols diante da Bolívia no Mangueirão, em Belém.

Como vem o Al-Hilal?

Neymar participou de um treinamento com o restante do elenco após a Data FIFA. O Al-Hilal segue invicto na competição, com quatro vitórias e um empate, e é o favorito na partida.

A equipe de Jorge Jesus possui o segundo melhor ataque do campeonato - com 14 gols marcados - e vem de uma vitória de virada contra o Al-Ittihad, de Benzema e Kanté. Atualmente, ocupa a segunda posição na tabela, com 13 pontos, já que o Al-Ittihad venceu a partida que abriu a sexta rodada do campeonato. Uma vitória simples colocaria a equipe de Neymar de volta à liderança.

A situação do Al-Riyadh é mais delicada. O time visitante está na 15ª colocação, flertando com a zona de rebaixamento. Com o segundo pior ataque do Campeonato Saudita, a equipe do técnico Yannick Ferrera possui apenas uma vitória, um empate e acumula três derrotas. Com apenas quatro pontos somados, o Al-Riyadh está uma posição fora da zona de rebaixamento e precisa da vitória para ter mais tranquilidade.