Está permitido? Clube do Parazão realiza treinos em município em lockdown; reportagem esclarece

O lockdown na Região Metropolitana de Belém (Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara e Benevides) entrou em vigor na noite da última segunda-feira (15). Mas jogadores do Tapajós realizaram treinos individuais na manhã desta terça (16), em um Centro de Treinamento em Benevides.

Com o decreto, somente atividades essenciais, como supermercados, bancos, farmácias, casas lotéricas e feiras livres podem funcionar. Por isso, a equipe de OLiberal buscou esclarecer o caso e se é permitido.

Tapajós

À reportagem, o Tapajós confirmou a realização de treinos individuais, dos atletas que estão no CT. Segundo o clube, foi um pedido dos próprios jogadores que solicitaram o espaço. Pouco depois, o Boto suspendeu suas atividades, até os novos decretos. O presidente Sandicley Monte liberou os atletas que moram em outros municípios. Devem ficar apenas os que moram em Santarém.

Especialista

Como estas não estão entre as essências, o profissional de Educação Física Yago de Deus, de 27 anos, comentou que a atitude do Tapajós foi um descumprimento do decreto e chamou o ato de irresponsável.

"Acredito que isso é uma interpretação subjetiva das autoridades responsáveis.

Partindo do princípio de que eles são uma equipe que se reúne frequentemente para treinamentos coletivos, a gente pode pode classificar eles como um 'grupo fechado de pessoas'. Obviamente, cada indivíduo tem suas particularidades de rotina. Mas um grupo familiar pode ser enxergado da mesmo forma. O problema pode estar na extensão do contato, por serem muitos e por cada um ir para suas devidas residências ao final dos treinos, isso pode acabar sendo caracterizado como uma atitude irresponsável", argumentou.

FPF

A reportagem buscou também um posicionamento da Federação Paraense de Futebol (FPF), para saber se houve alguma orientação aos clubes e também se haveria alguma ação contra o Tapajós:

"Nosso campeonato está suspenso e os clubes vão também suspender as suas atividades. Retornaremos as atividades assim que encerrar o período do lockdown. Nós não temos gerência nos clubes, eles fazem o que querem. Só não pode descumprir o decreto do governador", disse o presidente da FPF, Adélcio Torres.