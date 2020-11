Esmac goleia o Paysandu na final e conquista o pentacampeonato do Parazão de futebol feminino

A final do Campeonato Paraense Feminino 2020 foi disputada entre Paysandu e Esmac, no estádio do Mangueirão, em Belém, com festa do time universitário, que goleou por 4 a 0 e garantiu a taça. O jogo estava marcado para às 15h30, mas devido a uma forte chuva que caiu na capital paraense foi atrasado em 30 minutos. Antes do início da partida houve um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da covid-19.

Com menos de um minuto de jogo, Raquel, abriu o placar para Esmac. O jogo estava bastante equilibrado até que Lora Capanema fez um golaço de fora da área aos 15 minutos. Após isso, a equipe de Ananindeua dominou o jogo e ficou boa parte na área bicolor. O terceiro gol da Esmac foi contra e marcado pela volante bicolor Jeane, aos 35 minutos.

No segundo tempo, a Esmac levou duas bolas perigosas ao gol bicolor. Com cinco minutos, a atleta bicolor Janaína sofreu uma lesão no tornozelo direito. Já aos 20 minutos foi a vez da Luana Beatriz, também da equipe bicolor, sofrer uma lesão no tornozelo direito, ao final do jogo ambas foram encaminhadas para um hospital particular da cidade.

Aos 35 minutos, Cássia marcou para a Esmac e se consagrou artilheira da competição com 10 gols. "Estou muito feliz. Fazia muito tempo que eu não terminava como artilheira e esse ano fui abençoada por Deus, graças ao trabalho da equipe e da comissão técnica. Fizemos uma grande final, quatro gols em cima de uma grande equipe que é o Paysandu. A gente luta muito pelo futebol feminino no Pará, que é pouco apoiado, está engatinhando e demos um grande passo", afirmou Cássia.

Técnica do Paysandu, Aline foi dura nas críticas em relação ao pouco apoio dado à equipe feminina do Paysandu e ao futebol feminino em geral: "Não existe desculpas. As meninas [do Paysandu] foram guerreiras, são campeãs só de chegar na final. Encontramos uma equipe que tem toda uma estrutura e apoia. Nossas guerreiras lutaram sem condições de trabalho. Não era o resultado que a gente queria, principalmente pelo o que a gente vem passando, o futebol feminino em geral precisa de apoio. É levantar a cabeça e saber que a derrota de hoje será uma vitamina para amanhã".