Esmac é goleada pelo São Paulo no Baenão e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão Feminino

A Esmac foi goleada pelo São Paulo por 4 a 1 na tarde deste domingo (24) no estádio Baenão, em Belém. A partida era válida pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino A1.

Com o resultado, a Esmac segue na zona de rebaixamento, ocupando a 15ª posição. Já o São Paulo saltou para a 3ª posição e ganhou tranquilidade na briga por uma vaga na próxima fase do torneio.

O jogo

Com apenas dois minutos de jogo, Rafaela Travalão aproveitou um cruzamento da esquerda e abriu o placar para o São Paulo. A equipe paulista continuou dominando o jogo, mas a Esmac chegou ao empate aos 13 minutos.

No entanto, a igualdade no marcardor não durou muito tempo. Aos 15 minutos, Rafaela Travalão se aproveitou de um espaço na zaga e marcou o segundo gol. Aos 21 minutos, depois uma cobrança de escanteio, Fernanda Palermo garantiu o terceiro gol do São Paulo de cabeça.

No segundo tempo, a Esmac até apresentou mais intensidade, mas quem apliou o placar foi o São Paulo. Aos 44 minutos, Carina fez o quarto gol da equipe paulista e deu números finais ao jogo.

Agenda

A Esmac volta a campo pelo Brasileirão Feminino no domingo (1º), às 15h, para enfrentar o Flamengo, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Já o São Paulo enfrenta, também no domingo, o lanterna da competição, o Bragantino, no CT de Cotia.