Empresário de Willian detona Arsenal após saída do atacante

Kia Joorabchan, empresário de Willian, detonou o Arsenal após a saída do atacante do clube inglês para o Corinthians. Segundo o agente do atacante brasileiro, os Gunners não possuíam o projeto esportivo que prometeram ao atleta no momento de sua contratação.

- Ele não foi (para o Arsenal) pelo dinheiro. Ele foi pelo projeto e o projeto não estava lá. Qual jogador foi para o Arsenal recentemente e não foi um desastre? Willian não era o problema - disse o empresário em entrevista à "talkSPORT".

Willian deixou o Chelsea após não entrar em acordo com os Blues por questões contratuais. No entanto, em sua única temporada com a camisa do Arsenal, o atleta não foi bem aproveitado pelo técnico Mikel Arteta e terminou o ano com apenas um gol e sete assistências.

Na última segunda-feira, o jogador foi anunciado como novo reforço do Corinthians, equipe em que foi revelado para o futebol. Após 14 anos longe, o atleta chega com status de ídolo após uma passagem bem sucedida pela Europa.