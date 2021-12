Empresa lista termos esportivos mais pesquisados de 2021; Neymar, Fla e Corinthians estão na lista

A empresa Taboola, plataforma de descoberta de conteúdo com base em dados de pageviews (páginas vistas), revelou um ranking com as palavras mais buscadas do meio esportivo em 2021. Neymar é o único atleta na lista, que conta ainda com os clubes Flamengo e Corinthians, os de maiores torcidas do país. A palavra mais buscada do ano foi 'futebol'.

Outros eventos se destacaram, como a Copa Libertadores da América, que teve uma final brasileira entre Flamengo e Palmeiras - com os paulistas como campeões. As Olímpiadas de Tóquio, que aconteceram no meio de ano após terem sido adiadas em 2020, também tiveram destaque.

Veja o top 10

Futebol - 7.281.331.360 número de pageviews na rede Tabola

Corinthisns - 2.510.477.730

Olímpíadas - 960.537.350

Flamengo - 664.296.150

Copa do Brasil - 607.110.080

Neymar - 441. 797.970

Final da Libertadores - 437.352.650

UFC - 241.916.160

Tênis - 135.375.060

Copa América - 131.831.450