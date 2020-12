Empresa de material esportivo escolhe goleiro amador para patrocinar durante um ano

Em uma ação pioneira e inclusiva, a Poker Esportes, empresa especialista no mercado de material de goleiros, promoveu uma campanha para a escolha de um jogador amador com o objetivo de patrociná-lo em 2021. O escolhido foi Guilherme Bonacina, de 33 anos que fez uma tatuagem da logomarca da Poker no braço direito.

- No meio de tanta coisa que ocorreu nesse ano de 2020, nada melhor do que ser agraciado como vencedor da promoção. Fiquei extremamente feliz. Na hora que apareceu a notificação de que o Instagram da Poker havia postado o resultado chequei a “gelar” de nervoso. Acho que uma empresa do tamanho da Poker promover o esporte com ações como essa, em meio ao momento que vivemos, é muito importante. Agora só me cabe representar a Poker da melhor maneira possível.

A campanha, que ocorreu durante o mês de dezembro, contou com engajamento do público nas redes sociais. Os candidatos precisavam gravar um vídeo de 30 segundos e postar em seu feed com a hashtag #mepatrocinapoker. Uma comissão julgadora, formada por Poker, Papo de Goleiro, Goleiro de Aluguel e também com alguns atletas patrocinados da Poker, escolheu os cinco finalistas e o grande vencedor.

- A Poker tem como premissa sempre ouvir os seus consumidores e a promoção #mepatrocinapoker é reflexo disso. Além disso, a valorização dos atletas amadores é uma forma de retribuir o carinho que o público tem com a nossa marca. Foram mais de 300 vídeos participantes e a decisão de escolher apenas um foi extremamente difícil, mas o vídeo do Guilherme, onde ele tatua a Poker na pele, nos surpreendeu positivamente e nos deixou extremamente felizes – comenta Marcelo Altenhofen, gestor de marketing.

Bonacina terá, a partir do dia 1º de janeiro, mensalmente um equipamento de goleiro fornecido pela Poker, como por exemplo luvas, bola, camisa e calça. Outros quatro goleiros que ficaram entre os cinco finalistas receberão, cada um, uma luva da marca.