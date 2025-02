Em partida de cinco gols, Águia vence o São Francisco de virada e sobe na tabela do Parazão

O Águia de Marabá venceu, de virada, o São Francisco por 3 a 2 na manhã desta segunda-feira (10), no CT do Castanhal, em partida que encerrou a 5ª rodada do Campeonato Paraense de 2025. Pedro Henrique, em dois lances, colocou o Leão Santareno em vantagem. No entanto, Lucão, Baraka e Érico marcaram os gols que garantiram a vitória do Azulão Marabaense.

Com o resultado, o Águia de Marabá subiu para a sexta posição na tabela do Parazão. O time do sudeste do estado tem sete pontos — os mesmos que Tuna e Cametá —, mas supera o Mapará e fica atrás da Lusa no saldo de gols. Já o São Francisco segue na lanterna da competição, empatado em pontos com o Caeté, mas abaixo nos critérios de desempate.

A partida

O duelo entre as equipes no CT do Castanhal foi bastante movimentado. As ações começaram desde os primeiros minutos, tanto que, aos seis, Pedro Henrique abriu o placar para o São Francisco após ganhar uma dividida com o zagueiro Lucão e finalizar na saída do goleiro Axel Lopes. O mesmo Pedro Henrique ampliou o marcador aos 26 minutos, em cobrança de pênalti.

No entanto, a reação do Águia foi imediata. Lucão, que havia falhado no primeiro gol, aproveitou cobrança de escanteio de Bruno Limão para diminuir a desvantagem marabaense. O placar de 2 a 1 se manteve até o final da primeira etapa.

No segundo tempo, o Águia dominou a partida. O bom momento do Azulão foi recompensado aos 17 minutos, quando Baraka aproveitou outra cobrança de escanteio e empatou com um chute de perna esquerda.

Após o gol, o volume do Águia continuou maior, e a equipe teve forças para buscar a virada. Aos 25 minutos, Érico fez jogada individual pela direita, driblou o marcador e bateu, com a perna esquerda, colocado no canto do goleiro do São Francisco, dando números finais ao jogo.

Agenda

O próximo compromisso das equipes pelo Parazão será neste fim de semana. No sábado (15), o Águia de Marabá enfrenta o Caeté, às 17h, no estádio Zinho Oliveira, pela 6ª rodada. No domingo (16), é a vez do São Francisco entrar em campo. A equipe de Santarém encara o Capitão Poço, às 10h, no estádio Rufinão.