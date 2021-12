Em jogo tenso, Atlético de Madrid vence Porto e se classifica às oitavas da Champions League

Foi com muita emoção, mas o Atlético de Madrid venceu o Porto por 3 a 1 no Estádio do Dragão, em partida válida pela sexta e última rodada do Grupo B da Champions League. O duelo foi tenso, marcado por muita confusão e expulsões. A equipe da casa pressionou bastante e era superior em campo, mas a equipe Colchonera aproveitou as chances e garantiu a classificação às oitavas de final da competição. O clube português terminou em terceiro colocado e ficou com a vaga para a Liga Europa.

PORTO PRESSIONA

A equipe portuguesa pressionou o primeiro tempo todo e dominou a posse de bola da partida. O Porto teve muitas chances claras para abrir o placar, que foram desperdiçadas por Taremi. Oblak também foi quem salvou o Atlético de Madrid com grandes defesas.



ATLETI NA FRENTE

O Porto estava superior no jogo e criando as melhores oportunidades, porém o Atlético de Madrid conseguiu abrir o placar na bola parada. Aos 10 minutos da segunda etapa, Lemar cobrou escanteio pela direita, a bola raspou na cabeça de Taremi e sobrou para Griezmann, sozinho, marcar para o time espanhol.

CONFUSÃO E EXPULSÕES

Após o gol do Atlético, a tradicional ‘catimba’ começou. Carrasco segurou a bola que estava a favor do Porto e se desentendeu com Otávio. Carrasco foi expulso por agressão ao atleta. Logo em seguida, Wendell se desentendeu com Matheus Cunha e também agrediu o jogador, sendo expulso na sequência. Além disso, o goleiro reserva do clube português, Marchesín, foi expulso no banco por reclamação.

CORREA AMPLIA E DE PAUL DEFINE

​Após o Porto se lançar ao ataque para buscar o empate que lhe daria a classificação para as oitavas, o Atlético de Madrid se aproveitou dos espaços. Em contra-ataque, Griezmann tabelou com Ángel Correa e lançou para o jogador correr e marcar o segundo gol do confronto. Em seguida, De Paul pressionou e recuperou a bola no ataque, Griezmann chutou, a bola rebateu e sobrou para De Paul marcar o terceiro gol do Atlético de Madrid.

GOL DE HONRA

O Porto achou um pênalti no final do jogo, com o placar já 3 a 0 para o Atlético de Madrid. Hermoso derrubou Evanílson dentro da área e foi marcada a penalidade. Sérgio Oliveira converteu a cobrança para marcar o gol de honra dos mandantes e dar números finais ao duelo tenso no Estádio do Dragão.

SEQUÊNCIA

O Porto volta a campo no domingo, para enfrentar o Braga, pela 14ª rodada do Campeonato Português. Enquanto o Atlético de Madrid tem um clássico, também no domingo, contra o Real Madrid pela La Liga.