Em jogo fraco, Remo e Paysandu empatam e vão ficar no mesmo grupo no quadrangular da Série C

Apesar da classificação antecipada, a expectativa era que Remo e Paysandu fizessem um clássico com mais emoção. Mas o que se viu foi um jogo fraco no Mangueirão. Quase um jogo de compadre. O resultado foi uma partida sem gols na noite deste sábado no encerramento da primeira fase da Série C.

Veja como foi o lance a lance de Remo e Paysandu

Com a vitória do Vila Nova em cima do Jacuipense por 1 a 0, os times paraenses caíram no mesmo grupo no quadrangular da Série C. Isso porque o Vila Nova assumiu a terceira posição, com 31 pontos. O Remo terminou em segundo, com 31 pontos, ficando na frente do Vila pelos critérios de desempate. E o Paysandu em quarto, com 29 pontos.

Com isso, Remo, Paysandu, Londrina e Ypiranga vão se enfrentar no agora grupo D no quadrangular da Série C.

Primeiro tempo

Remo e Paysandu começaram a partida no Mangueirão com muitas modificações nas escalações. Alguns jogadores, que não estavam atuando como titulares, tiveram oportunidades para mostrar que querem um espaço. Mas o que se viu no primeiro tempo foi um jogo fraco, sem qualquer ofensividade e muita calmaria. Algo que não é comum em um Re-Pa.

Tanto que foi apenas uma finalização para cada lado na primeira etapa. O primeiro chute ao gol saiu apenas aos 30 minutos, quando Vitor Feijão recebeu de Willyam, saiu pela direita, driblou Dudu Mandai e chutou. O goleiro Vinícius espalmou, com a bola batendo na trave e passando em cima da linha, mas não entrou no gol.

Segundo Tempo

O jogo continuou no ritmo lento no segundo tempo. Os técnicos até fizeram mudanças, mas nada que pudesse melhorar a partida. A única diferença é que a chuva apareceu e deixou o gramado molhado.

Para completar, os times seguiam sem avançar e ficavam restritos ao meio-campo. Nenhuma finalização foi registrada no segundo tempo. O jogo foi tão fraco que o árbitro Paulo Roberto Alves Junior encerrou a partida antes dos 45 minutos, sem acréscimos na segunda etapa.

Até então, os dois times estavam caindo em grupos separados. Mas quando o Vila Nova fez 1 a 0 em cima do Jacuipense, Remo e Paysandu caíram na mesma chave. Serão mais dois clássicos pela frente.

FICHA TÉCNICA

Remo x Paysandu

18ª rodada da Série C

Local: Mangueirão

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Joao Fabio Machado Brischiliari (PR) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

Quarto árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Gilberto Alemão, Rafael Jansen, Dudu Mandai; Djalma, Julio Rusch (Gelson), Felipe Gedoz (Dioguinho); Hélio (Eron), Tcharlles (Augusto), Salatiel (Gustavo Ermel)

Técnico: Paulo Bonamigo

Paysandu: Paulo Ricardo; Tony (Diego Matos), Perema, Micael e Bruno Collaço; Willyam, Alan Calbergue, Anderson Uchôa (Yan), Victor Diniz; Vitor Feijão (Alex Maranhão) e Nicolas (Jefinho/ Juninho)

Técnico: João Brigatti