Eliminatórias: apenas um setor ainda tem ingressos à venda para Brasil x Bolívia

Depois de anunciar o esgotamento dos ingressos com menos de 24 horas, a CBF disponibilizou nova carga para a partida entre Brasil e Bolívia, no dia 8 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O comunicado foi feito nesta terça-feira (22). Horas depois, apenas o setor de Arquibancada Lado B ainda possui ingressos no valor inteiro de R$ 300,00.

Os bilhetes começaram a ser vendidos às 15h de segunda-feira (21) e, na manhã do dia seguinte (22), foi comunicado o fim da mesma. Nem o preço elevado, entre R$100 e R$1.600 fez o torcedor paraense se afastar da Seleção Brasileira, que não joga em Belém desde 2011, quando venceu a Argentina por 2 a 0, gols de Lucas e Neymar, pelo Superclássico das Américas.

Os interessados podem adquirir os bilhetes através deste endereço eletrônico