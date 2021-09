Eliminado da Série D, técnico do Castanhal quer compensar na Copa Verde

O Castanhal foi eliminado da Série D pelo Moto Club-MA e agora foca todas as atenções na Copa Verde, que deve iniciar entre os dias 13 e 14 de outubro. Segundo do treinador Cacaio, a meta do Aurinegro é ir longe na competição mesmo com algumas baixas no elenco, como o goleiro Jader, o meia Renato Henrique e o volante Willians, que pediram para deixar o clube ao fim do Brasileiro.

“Vamos dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Serão feitos alguns ajustes, a saída de alguns jogadores e chegada de outros, o que é normal no futebol. Já alguns garotos que estão com a gente há mais tempo serão emprestados para disputar a Segundinha. Vamos entrar muito fortes na Copa Verde e alcançar o objetivo do Castanhal, que é a Copa do Brasil de 2022”, comentou.

Dono da melhor campanha na primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Castanhal foi eliminado após derrota no primeiro mata-mata da competição. O revés deixou lições que serão executadas na Copa Verde, reforçou Cacaio.

“A lição é que não podemos errar, será um jogo decisivo, um jogo só as duas primeiras fases. Coisa que não aconteceu contra o Moto, principalmente no primeiro jogo, mas já faz parte do passado e serve de lição e aprendizado. São coisas que acontecem no futebol, sabemos que é dolorido uma desclassificação, mas sempre temos pontos positivos e isso levaremos como exemplo para não acontecer na Copa Verde”, finalizou

Na Copa Verde, o primeiro adversário do Castanhal será o Fast Clube-AM. Ambas as equipes, inclusive, já se enfrentaram duas vezes na Série D deste ano. O Japiim saiu vitorioso em ambas as partidas. Em caso de classificação para às oitavas de final, o Castanhal vai encarar o São Raimundo-RR, também adversário na Quarta Divisão.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)