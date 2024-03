Edmundo revela que tem vontade de lutar com Romário; entenda treta de longa data

O boxe entre celebridades tem ganhado popularidade, e alguns famosos querem resolver as diferenças em cima dos ringues. Em uma live no canal “Mundo Ed”, o ex-jogador Edmundo revelou que tem vontade de lutar com Romário, seu ex-colega em campo, e adversário fora dos gramados.

Apesar da vontade de Edmundo, Romário, que hoje é senador, não quer encarar o ex-colega. Eri Johnson, que é amigo do jogador, afirmou, durante a live, que a luta não seria boa de assistir.

“Vai dar um sono do cacete essa luta. Dois velhos! Vai olhar um pra cara do outro e falar ‘ninguém veio’”, brincou.

VEJA MAIS

Entenda a treta entre os ex-jogadores

Edmundo e Romário já protagonizaram embates icônicos, fora de campo e dos ringues. A principal delas foi quando Romário chegou para jogar no Vasco da Gama, nos anos 2000, e ganhou a fama de estrela do time, quando Edmundo já jogava no Gigante da Colina.

Em um jogo pelo Campeonato Carioca, na época, Romário acabou perdendo um pênalti. Edmundo, irritado com o resultado, acabou criticando o colega de equipe e o presidente do time na época, Eurico Miranda.

“Quem manda é o homem lá [Eurico], mas só eu que estava treinando os pênaltis. Mas quem manda é o homem. Se o homem quer que bata o príncipe [Romário], eu não tenho culpa”, disse.

No jogo seguinte, Romário acabou marcando três gols para o Vasco, superando Edmundo na artilharia. Na entrevista após o jogo, Romário ironizou a fala anterior do colega.

“Agora a corte está toda feliz: o rei, o príncipe e o bobo [Edmundo]”, declarou na época.