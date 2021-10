Dupla do Castanhal avalia reencontro com o Paysandu na Copa Verde: 'Estamos sonhando alto'

O Castanhal venceu, por 2 a 1, o São Raimundo-RR nesta quarta-feira (20) e avançou para a terceira fase da Copa Verde. Na próxima etapa, o Japiim pega o Paysandu, que goleou o Penarol-AM por 6 a 0. No jogo contra o Mundão, o time paraense saiu atrás e teve que correr atrás do resultado.

“Já sabíamos que ia ser um jogo difícil, até porque nós conhecíamos a equipe do São Raimundo, um time muito qualificado, muito bem treinado. Tivemos as dificuldades também de viagem, que nós viemos um dia antes do jogo, e isso pesou dentro de campo. Mas tivemos calma, ainda mais saindo atrás do resultado. Nosso grupo foi muito inteligente e graças a Deus deu tudo certo e nós revertemos o placar”, disse o meia Samuel

A próxima fase da copa verde, terá partida de ida e volta. Assim, o Castanhal terá a chance de jogar com o apoio da torcida, o que ainda não aconteceu nessa Copa Verde.

“Agora o foco total é no Paysandu. Sabemos que é uma equipe muito mais qualificada do que a que enfrentamos (ontem). Sabemos que serão dois jogos, eu vejo isso como uma vantagem para a gente, porque temos a possibilidade de jogar em casa e com a nossa torcida. Estamos sonhando alto nessa Copa Verde, sabemos que serão duas partidas muito difíceis, mas eu creio que o time está preparado, focado em conquistar coisas grandes”, declarou o lateral-direito Rony.

Para o primeiro jogo da reedição da semifinal do Campeonato Paraense deste ano, o Castanhal não poderá contar com o atacante Leandro Cearense, que foi expulso após discussão entre atletas e a arbitragem. As datas para os jogos da próxima fase ainda serão definidas pela CBF.