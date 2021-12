Douglas Costa entra na mira do Atlético-MG para reforçar o elenco

O Atlético-MG pode entrar na lista de possíveis clubes que tentam contratar o atacante Douglas Costa, atualmente vinculado ao Grêmio. O jogador voltou ao Brasil este ano para defender o Tricolor, mas não conseguiu uma boa sequência de jogos, teve muitas lesões e não produziu bom futebol que ajudasse a evitar o rebaixamento gremista à Série B.

O interesse sobre o jogador foi veiculado inicialmente pelo Portal Super FC e confirmado pelo LANCE!. O estilo de jogo de Douglas é bem visto no Galo e uma saída do time gaúcho não seria improvável, pois seus altos rendimentos(R$ 1,2 milhão) estariam fora da realidade do Grêmio para a disputa da Série B de 2022.

A vontade de contar com o jogador é poder ter outro atacante que consiga “quebrar” defesas em momentos chave. Atualmente somente Keno tem esse perfil. Ademir, que veio do América-MG, também pode ser uma opção, mas a comissão técnica alvinegra deseja ter mais nomes para o setor.

Douglas Costa teve um fim de temporada com muito desgaste no Grêmio e com sua torcida, depois de se incomodar com negativa do clube em liberá-lo para o seu casamento, dias antes do duelo contra o Galo, que poderia salvar a equipe gaúcha da queda para a segunda divisão.

O jogador fez 26 jogos pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro, marcando , seis gols e dando três assistências na competição.