Domènec Torrent não é mais o treinador do Flamengo

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira a demissão de Domènec Torrent. Além do treinador espanhol, a comissão técnica trazida pelo profissional também deixa o clube. A atividade desta terça-feira, no CT do Ninho do Urubu, já será comandada pelo treinador Maurício Souza, atual técnico do Sub-20.

Domènec Torrent foi anunciado como treinador do Flamengo em 31 de julho e deixa o comando do time com 14 vitórias, quatro empates e seis derrotas. O catalão deixa o time classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas de final da Copa Libertadores e em terceiro lugar do Brasileirão.

A demissão acontece após duas goleadas sofridas no Campeonato Brasileiro: 4 a 1 para o São Paulo, no Maracanã, e 4 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão. As seguidas falhas - coletivas e individuais -, em especial no sistema defensivo, também pesaram para a decisão da diretoria em demitir Dome após 99 dias de trabalho - o primeiro treino sob o comando do espanhol foi em 3 de agosto.