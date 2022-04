Dois jogadores ex-Paysandu estão na Seleção da rodada do Brasileirão Série B; confira a lista

A Série B do Brasileirão teve a segunda rodada concluída neste final de semana, sem nenhum clube paraense na disputa, porém, teve jogador do Pará em destaque. O volante Rodrigo Andrade, de 25 anos, que defende o Guarani-SP, teve seu nome entre os melhores da rodada, votação feita pelos torcedores nas redes sociais, no perfil oficial do Brasileirão Série B.

O jogador que é oriundo das categorias de base do Paysandu, pertence ao Vitória-BA e está pela segunda temporada emprestado ao Bugre Campineiro. Natural de Belém, Andrade teve passagens pelo rubro-negro baiano, após saída do Papão em 2018 e defendeu também a s cores do CSA-AL.

Já com manto do Paysandu, o volante realizou 67 partidas, conquistando três títulos, dois Campeonatos Paraenses nas temporadas 2016 e 2017, além de ter levantado a taça da Copa Verde de 2016, a primeira do clube alviceleste. Na atual temporada, Rodrigo Andrade disputou 14 partidas com a camisa alviverde do Guarani-SP, entre Paulistão, Série B e Copa do Brasil.

Rodrigo Andrade quando atuava pelo Paysandu (Tarso Sarraf / OLiberal)

Outro velho conhecido

Além de Rodrigo Andrade, outro que passou pelo Paysandu também integrou a Seleção da rodada na Série B. O zagueiro Fábio Alemão, de 25 anos, que atualmente defende o Sport-PE, foi escolhido pela galera e garantiu presença na lista. Alemão atuou no Papão em 2019 e realizou seis partidas.

Fábio Alemão com a camisa do Papão (Oswaldo Fortes / Arquivo O Liberal)

Veja a Seleção da segunda rodada da Série B

Danilo Fernandes (Bahia); Diogo Mateus (Guarani), Rafael Donato (Vila Nova), Fábio Alemão (Sport) e Rafael Santos (Cruzeiro); Rodrigo Andrade (Guarani), Marcelo Freitas (Chapecoense) e Nenê (Vasco); Marquinhos Gabriel (Criciúma), Edu (Cruzeiro) e Raniel (Vasco). Técnico: Guto Ferreira (Bahia).