Do Paraná ao Pará: atacante do Castanhal conta trajetória até chegar ao primeiro gol na carreira

O jovem atacante Ruan, do Castanhal, precisou quase atravessar o país inteiro para marcar seu primeiro gol como profissional. Nascido no Paraná, estado do sul do Brasil, o atleta conta como foi a rotina de treinamentos até chegar a realizar um de seus sonhos. O garoto foi o responsável pelo empate do Japiim contra o Paysandu, pela Copa Verde.

"Tenho que agradecer a Deus e a todo mundo aqui do Castanhal. Vir pra cá foi um grande desafio. Eu vim do interior do Paraná, um lugar que faz muito frio. Chegar aqui e se virar longe de casa, num lugar que faz um calor como esse, não é fácil. Mas consegui seguir meu caminho e me sinto bem", disse Ruan.

O atacante chegou ao Japiim depois de passagem pela Linense, clube do interior de São Paulo. Pela equipe aurinegra, Ruan já havia marcado um gol, mas em partida amistosa, contra a equipe de Capitão Poço. Segundo o jogador, os atletas mais experientes da equipe tem ajudado na nova jornada no Pará.

"Fico muito contente de conviver com esses caras que já jogaram em várias outras equipes importantes do Brasil. Todos eles me ajudaram bastante aqui. Junto com eles, sigo trabalahdno firme, pronto para ajudar a qualquer momento", avalia Ruan.

O próximo jogo do Castanhal será no dia 10 de novembro, uma quarta-feira, contra o Paysandu, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa Verde. A partida terá transmissão lance a lance de Oliberal.com.