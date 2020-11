Diego parabeniza posicionamento de Honda: 'Essa consciência é algo que nós podemos e devemos melhorar'

Via Twitter, na última sexta, Keisuke Honda fez uma autocrítica sobre o próprio momento como jogador e apresentou alternativas para as dificuldades financeiras do Botafogo. Foi uma postagem atípica, sobretudo pelo atleta ter exposto conselhos, como abrir o capital para a entrada de investimentos de torcedores apaixonados, visando a recuperação financeira do clube. E Diego Ribas, do Flamengo, o parabenizou e endossou a atitude do japonês.

O camisa 10 do Rubro-Negro respondeu ao meia do arquirrival através da aba de comentários do Instagram, no perfil de Honda. E ainda desejou "tudo de bom" para ele e para o Alvinegro no restante da temporada.

- Parabéns pelo posicionamento, meu amigo! Muito bacana ver um estrangeiro se preocupar com a melhoria do nosso futebol! Respeitar e suportar todas essas etapas citadas por você, com certeza é fundamental para um clube ter solidez e sucesso. E essa consciência é algo que nós brasileiros podemos e devemos melhorar. Obrigado e tudo de bom para você e seu clube no restante da temporada - escreveu Diego a Honda.

Por falar em Diego, o meia deu um passo em sua recuperação, neste sábado - está sem jogar desde o dia dia 21 de outubro, pouco antes de sofrer uma lesão na coxa direita, nos treinos. Hoje, no Ninho do Urubu, Ribas treinou com bola junto ao fisioterapeuta Márcio Puglia.