Diego Costa marca na estreia e evita derrota do Atlético-MG para o Red Bull Bragantino

Em uma partida muito disputada, Red Bull Bragantino e Atlético-MG tempataram por 1 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa saiu na frente graças a um gol contra de Nathan Silva, e o Galo conseguiu o empate na reta final da partida com uma bela definição do estreante Diego Costa.

A equipe mineira, líder da competição com 39 pontos - quatro a mais que o segundo colocado Palmeiras - está há 11 jogos sem perder e agora terá uns dias de descanso para seguir firme na luta pelos títulos do ano. Já Massa Bruta voltou ao G4, com 31 pontos, um a mais do que o Flamengo, que tem duas partidas a menos.

O JOGO

O time mineiro mostrou porque está na liderança da competição, já que em momento algum deixou de buscar o seu gol, pressionando o rival, que mostrou qualidade na defesa e também ofertava perigo ao gol de Everson.

A grande novidade da partida foi a estreia de Diego Costa, grande contratação do Alvinegro no segundo semestre. O atacante entrou aos 14 minutos do segundo tempo e, mesmo fora de forma, deixou seu gol e mostrou que poderá ser muito útil a Cuca no restante da temporada.

Infelicidade de Nathan Silva e Massa Bruta sai na frente

​

O zagueiro do Galo Nathan Silva desviou um cruzamento de Cuello para o próprio gol após o jogador da equipe paulista passar por Mariano. Não tinha adversários perto de Everson. Foi uma infelicidade que culminou no gol do Red Bull Bragantino.

Galo saiu em busca do empate em ritmo alucinante, mas não conseguiu marcar

​

Após o gol contra de Nathan Silva, o time mineiro não se acovardou e foi para cima do Red Bull Bragantino. A igualdade não saiu por detalhes, pois chances boas foram criadas. O plano de jogo era bom, e o time paulista permitiu que o adversário jogasse, o que deixou a partida mais agradável de ser ver.

Cuca muda o ataque para buscar o gol e Diego Costa estreia

​

A tão esperada entrada em campo do atacante Diego Costa aconteceu a partir dos 14 minutos do segundo tempo. Ele entrou ao mesmo tempo que Keno, em uma mudança forte no ataque do Galo, que teve apenas Hulk mais efetivo. Savarino e Vargas não tiveram grande jornada.

A maior parte do segundo tempo virou um jogo de defesa x ataque

​

O Bragantino passou grande parte da etapa final segurando o Atlético, que se projetou muito ao ataque e a equipe paulista se fechava e marcava as principais armas alvinegras do meio de campo e ataque. E, quando tem chances, ia ao ataque de forma organizada, levando perigo ao gol de Everson.

Diego Costa tem estreia iluminada

​

Era esperado que o badalado reforço não tivesse grande apresentação, já que não entrava em campo desde dezembro do ano passado. Mas, sua presença de área ainda está em dia e marcou o gol de empate do Galo, após lindo passe de Sasha, em um duríssimo duelo com o Red Bull Bragantino. Em forma, poderá ser muito útil ao time alvinegro.

Um time lutador, sem desistir e que pode ficar ainda melhor com Diego Costa

O Galo não deixou de buscar seu gol em momento algum. Não foi covarde, tentando jogar a bola na área rival de forma desorganizada. Construiu jogadas e contou com a preciosa presença de área de Diego Costa, que mesmo longe da forma ideal, sabe o caminho do gol. Será um grande reforço para o Atlético.

Galo e Massa Bruta deram um alento ao torcedor, com uma bela partida

​

A apresentação das duas equipes mostrou que ainda há “vida” no futebol. Dá para se jogar pelo resultado, ser eficiente e ainda apresentar um futebol de qualidade. Assim foi o confronto entre mineiros e paulistas. Um jogo que não deixou o torcedor com sono no fim do domingo.

Próximos jogos

​

O Galo teria um jogo com o Grêmio na 19ª rodada, mas a partida foi adiada por conta das Datas FIFA. Então, o time mineiro entra em campo só no dia 12 de setembro, um domingo, às 16h, no Castelão, contra o Fortaleza, na estreia do returno do Brasileirão. Já o Massa Bruta terá rodada normalmente e encara o Internacional na 19ª rodada, no feriado do dia 7 de setembro, às 21h30, no Beira Rio.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​

RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

Data: 29 de agosto de 2021

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Nathan Silva (contra), aos 15’-1ºT(1-0) e Diego Costa, aos 39’-2ºT(1-1)

Cartões amarelos: Tchê Tchê (ATL). Jadsom Silva (BRA), Aderlan (BRA), Léo Ortiz (BRA), Sasha (ATL), Nathan (ATL) Matheus Mendes (ATL-Banco)

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Luan Cândido, aos 39’-2ºT); Jadsom Silva, Eric Ramires e Praxedes (Vitinho, aos 25’-2ºT); Artur (Natan, aos 37’-2ºT), Cuello (Helinho, aos 29’-2ºT) e Alerrandro (Hurtado aos, 30’-2ºT).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

​

Everson; Mariano (Sasha, aos 31’-2ºT), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Tchê Tchê, Matías Zaracho (Nathan, aos 38’-2ºT) e Nacho Fernández (Guga, aos 38’-2ºT); Savarino (Diego Costa, aos 14’-2ºT), Vargas (Keno, aos 14’-2ºT) e Hulk.