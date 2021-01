Diante da missão do Remo na Série C, relembre viradas de times paraenses; vote

Após a derrota no último sábado (23) para o Vila Nova-GO, pelo placar de 5 a 1, o Remo precisa reverter a situação no jogo do próximo sábado (30), em Belém. A equipe precisa marcar quatro gols para ir às penalidades máximas e tentar se sagrar campeão brasileiro da Série C.

Com esse cenário, é hora de relembrar algumas viradas marcantes de Remo e Paysandu. No caso do Leão, voltamos ao período do tabu de 33 jogos contra o rival. Já do lado bicolor, iremos relembrar o período da Série A de 2002.

LEIA MAIS:



Paysandu

O ano era 2002, o Paysandu voltava para elite do Brasileirão, após ser bicampeão da Série B 2001, e escapava de ser rebaixado e ficava em 20º com 29 pontos, conquistando uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América do ano seguinte.

A equipe paraense recebia o Atlético Mineiro no estádio do Mangueirão, no dia 28 de setembro. O Papão saiu atrás do placar com gol de Mancini – que jogou na Internazionale, Roma e Milan da Itália. Mas o Paysandu buscou a sua virada no placar com Jóbson, Luís Fernando, Magnum, Zé Augusto e Sandro Goiano. Manchini marcou uma segunda vez, fechando o placar em 5 a 2.

Vale lembrar que em agosto do mesmo ano, o Paysandu conquistou o título da Copa dos Campeões em cima de outro time Mineiro, o Cruzeiro.

Remo

Em 1997, o Remo vencia o que seria o último jogo do tabu de 33 jogos em cima do rival, Paysandu. A partida marcou a final do 1º turno do Campeonato Paraense.

Na ocasião, o Remo estava sendo comandado por dois jogadores que assumiram a responsabilidade de estar à beira do gramado, o volante Agnaldo ‘Seu Boneco’ e o zagueiro Belterra. Pois a equipe estava sem treinador.

O Leão saiu atrás do placar com gol de Juninho, após tentar tirar a bola da zaga azulina chutou forte para o gol. Mas conquistou a virada, marcando três gols, em apenas 11 minutos.

O volante Agnaldo igualou o placar em um lance de bola de parada. Zé Raimundo virou o placar com uma finalização rasteira. Em um contra-ataque, Edil marcou o terceiro gol.

Vote