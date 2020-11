Desportiva Paraense é eliminada pelo Sport Recife na Copa do Brasil sub-17

A Desportiva Paraense enfrentou o Sport Recife pela primeira fase da Copa do Brasil sub-17, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida teve seu início atrasado em alguns minutos, por conta da ausência de ambulância no estádio. Segundo o protocolo de segurança, todas as partidas devem ter ambulância e policiamento. A partida terminou 1 a 0, para o Sport Recife.

O jogo foi equilibrado para as duas equipes, que tiveram boas chances. Mas, a equipe de Recife foi melhor nas suas finalizações. Com o empate, as duas equipes estavam indo para uma disputa de pênaltis, porém, no último minuto da partida, Neto marcou o único gol da partida. Com esse placar, a equipe da Desportiva Paraense está eliminada da competição.