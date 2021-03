Desconcentrado, Bragantino para diante do Águia e segue sem vencer no Diogão

Em jogo de pouco futebol, mas cheio de cartão amarelo, num total de nove, Bragantino e Águia ficaram no empate de 0 a 0, no duelo realizado no Diogão, na manhã deste domingo (14) no complemento da terceira fase do Parazão 2021.

Cada time somou um ponto na tabela. O Águia tem agora cinco no grupo C, se igualando ao Castanhal. O Bragantino chega ao quarto ponto no grupo A e mantém a vice-liderança.

O primeiro tempo foi truncado e lances de gols foram raros. O Tubarão, mesmo sob forte marcação teve bom momento com Edicleber aos 23 minutos. O meia foi demais ‘fominha’ estragou toda jogada.

O Águia criou a melhor oportunidade de gols aos 26 minutos. Veraldo trabalhou bem, articulou passe na medida para Matheus Rosa que mandou a bola nas traves.

Melhoras

No segundo tempo, os times saíram mais para o jogo. As mudanças introduzidas pelos técnicos fez o jogo ser veloz. As chances de gols começaram a surgir com os goleiros entrando em ação com frequência.

Aos 13 minutos, Carlos Neto mandou uma bola por cima de gol de João Ricardo. Aos 17’ Cris Maranhão teve campo limpo para avançar e acabou desarmado pela zaga.

O Águia já com Danilo Galvão e Wendell fez pressão nos minutos finais, mas sem obter êxito nos gols, ficando no empate, aliás o segundo consecutivo do Azulão que ainda não perdeu jogando fora de casa.

O Tubarão segue sem vitória no Diogão. Na próxima rodada joga contra o Independente, no Navegantão. O Águia recebe o Gavião no Zinho Oliveira.

Datas dos jogo serão confirmados pela Federação de Futebol por conta da paralisação do Parazão.

Bragantino 0 x 0 Águia

Campeonato Paraense – 3ª Rodada

Data: 14/03/2021

Local: Diogão [Bragança]

Árbitro: Andrey da Silva e Silva

Assistentes: Robson João dos Reis e Ducival da Silva Brito.

Cartão Amarelo: Rony Taperaçu, Ricardo Capanema [Bragantino], Bruno Limão, Gilmar, Souza, Alanderson, Romarinho, Veraldo e Matheus Rosas [Águia]

Bragantino – Deco Jr; Charlinho, Romário, Cláudio Caça-Rato (Rony Taperaçu) e Zé Carlos; Ricardo Capanema (Werley), Túlio, Wattimen (Marquinhos Bala) e Edicleber (Keoma); Carlos Neto e Cris Maranhense (Mauro Ajuruteua).

Técnico – Cacaio

Águia – João Ricardo; Bruno Limão, Gilmar, Júnior Gaúcho e Sousa; Da Silva (Alanderson), Matheus Rosas, Balão Marabá (Wendell) e Romarinho (Fernandes); Dé (Dudu) e Veraldo (Danilo Galvão).

Técnico – João Galvão