Demissão de Hansi Flick: Alemanha busca novo técnico a oito meses da Eurocopa no país

A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou neste domingo a demissão do técnico Hansi Flick, aos 58 anos, a apenas nove meses da Eurocopa no país. A decisão veio na sequência da goleada sofrida para o Japão por 4 a 1, em Wolfsburg. Os assistentes Marcus Sorg e Danny Röhl também tiveram seus contratos rescindidos.

Sob o comando de Hansi Flick, a seleção alemã enfrentou uma fase difícil, com quatro derrotas em seis jogos disputados em 2023. O time venceu apenas o primeiro amistoso contra o Peru, por 2 a 0. As derrotas para Bélgica, Polônia, Colômbia e Japão, além do empate com a Ucrânia, levaram à tomada de decisão.

Rudi Völler, ícone do futebol alemão e diretor de seleções da federação, comentou: "Junto com sua comissão técnica, Hansi Flick deu tudo para voltar aos trilhos após a eliminação na Copa do Mundo no Catar e mudar para melhor. Infelizmente, precisamos admitir hoje que não houve sucesso."

Ex-treinador do Bayern de Munique, Hansi Flick assumiu a seleção em agosto de 2021. Durante seu período, foram 12 vitórias, sete empates e seis derrotas no total.

Sede da Eurocopa de 2024, a Alemanha tem pela frente o desafio de encontrar um novo rumo antes do torneio. O próximo compromisso será contra a França, nesta terça-feira, em Dortmund. A equipe será conduzida por Rudi Völler, que terá a assistência de Hannes Wolf, técnico da seleção sub-20 e diretor de jovens talentos, treinamento e desenvolvimento da DFB; e de Sandro Wagner, auxiliar técnico da seleção sub-20.