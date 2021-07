Definido o prazo de inscrição dos clubes na Segundinha do Parazão

Os clubes que desejam disputar a Segunda Divisão do Campeonato Paraense 2021, a Segundinha, podem se inscrever a partir desta quarta-feira (28) até o dia 6 de agosto. Essa informação foi divulgada durante a reunião na sede da Federação Paraense de Futebol (FPF) na última segunda-feira (26).

Os clubes ainda foram informados que o Congresso Técnico da "Série B", como está sendo intitulado pela FPF, será realizado no dia 10 de agosto. A previsão é que no dia 15 de agosto a tabela da competição seja divulgada. Inicialmente, a competição está marcada para começar no dia 15 de outubro. No entanto, pode sofrer alteração.

“Todas decisões serão tomadas no congresso técnico. Ontem foi uma reunião técnica para dar conhecimento aos clubes das condições para a realização do campeonato da Série B. O congresso técnico está previsto para ser no dia 10/08. E iremos apresentar um protocolo atualizado ao Governo do Estado e autoridades competentes até o início de agosto”, informou o diretor de competições da FPF, Del Filho.