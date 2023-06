Defensa y Justicia x Belgrano: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (13/06) pelo Argentino

As equipes Defensa y Justicia x Belgrano disputam nesta terça-feira (13/06) a 20° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo inicia às 18h (horário de Brasília), no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Defensa y Justicia x Belgrano ao vivo?

A partida Defensa y Justicia x Belgrano poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como Defensa y Justicia x Belgrano chegam para o jogo?

Defensa y Justicia está em 8° lugar com 8 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 23 gols marcados e 12 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já Belgrano ocupa a 7° posição e soma 9 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 17 gols marcados e 15 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Prováveis Escalações

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Agustín Sant´Anna, Nazareno Colombo, Tomás Cardona, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Julián López; Gabriel Alanís, David Barbona, Gastón Togni; Nicolás Fernández.

Belgrano: Nahuel Losada; Juan Ignacio Barinaga, Alejandro Rébola, Nicolás Meriano, Alex Ibacache; Guillermo Pereira, Santiago Longo, Ulises Sánchez, Ibrahim Hesar; Bruno Zapelli e Pablo Vegetti.

FICHA TÉCNICA

Defensa y Justicia x Belgrano

Campeonato Argentino

Local: Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela, Argentina

Data/Horário: 13 de junho de 2023, 18h