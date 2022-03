De volta à Copa do Brasil, Tuna encara Novorizontino em crise e sonha com classificação

Ela está de volta! Após 14 anos, a Tuna Luso retorna a uma competição nacional nesta quarta-feira (2). A partir das 15h30, a Águia Guerreira encara o Grêmio Novorizontino pela primeira fase da Copa do Brasil de 2022, no Baenão, em Belém. A partida terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Esta etapa da competição, segundo o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), será definida em jogo único. Quem vencer estará classificado à próxima fase. Em caso de empate, quem avança no torneio é o Novorizontino, por ter melhor colocação no ranking nacional de clubes. À pedido da CBF, a partida será disputada no estádio Baenão, casa do Remo, em Belém.

Para o duelo, a Tuna chega em um momento de instabilidade na temporada. A equipe cruzmaltina está na segunda posição do Grupo B do Parazão, com oito pontos, mas precisa vencer para se classificar aos mata-matas da competição estadual. No ano, a Águia do Souza acumula duas vitórias, dois empates e três derrotas em sete partidas disputadas.

Se a Tuna está oscilando em 2022, o Novorizontino chega para o confronto em uma crise profunda. Após subir da Série C para a Série B do Brasileirão ano passado, o Tigre ainda não venceu nesta temporada e amarga a lanterna do Paulistão. Há pouco mais de um mês, o clube demitiu o técnico Léo Condé, ex-Paysandu, e contratou Allan Aal para o cargo. Sob o novo comando, a equipe do interior paulista acumula dois empates e uma derrota em três partidas.

Novidades e desfalques

No duelo contra o Novorizontino, a Tuna não terá desfalques significativos na equipe. A única dúvida é o experiente zagueiro Charles, de 39 anos. O jogador ainda se recupera de uma inflamação na panturrilha direita. Caso ele não possa entrar em campo, a opção mais provável é que Romário, de 32 anos, faça dupla de zaga com Lucão.

Já o Novorizontino deve ir a campo com uma equipe parecida com a que empatou com o Santos, na última rodada do Paulistão. Há a tendência de que Allan Aal mande para a partida em Belém um ataque bem jovem, com Bruno Silva (21 anos), Léo Tocantins (22 anos) e Rômulo (20 anos). A ideia é atacar com velocidade a envelhecida defesa tunante.

Ficha técnica:

Tuna Luso x Grêmio Novorizontino

1ª Fase da Copa do Brasil de 2022

Data: 2 de março de 2022, quarta-feira

Horário: 15h30

Local: Estádio do Baenão, em Belém.

Arbitro: Diego Pombo Lopes (BA)

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira (BA) e José carlos Oliveira dos Santos (BA).

Tuna Luso: Victor Lube; Léo Rosa, Lucão, Romário e Edinaldo; Alysson, Kauê e Kaique; Jayme, Luan (Fidelis) e Paulo Rangel. Téc: Emerson Almeida.

Novorizontino: Giovanni; Willean Lepo, Bruno Aguiar, Edson Silva e Reverson; Barba, Léo Baiano e Marcinho; Léo Tocantins, Bruno Silva e Rômulo. Téc: Allan Aal.