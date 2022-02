Relembre a última participação e saiba quantas vezes a Tuna disputou a Copa do Brasil

A Tuna volta a disputar a Copa do Brasil após 14 anos. A Águia encara o Grêmio Novorizontino-SP na quarta-feira (2), às 15h30, no Baenão, pela primeira fase do torneio. A última vez em que a Lusa esteve na competição nacional foi em 2008 e teve pela frente o Coritiba-PR.

Em Belém, no dia 13 de fevereiro, no Mangueirão, a Águia Guerreira conseguiu segurar o Coxa e a partida terminou empatada em 0 a 0, mas no jogo de volta o Coritiba não aliviou e goleou a equipe paraense por 6 a 0.

O jogo ocorreu no dia 27 de fevereiro, no Estádio Couto Pereira, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior goleou o time cruzmaltino, com gols de Henrique Dias (duas vezes), Pedro Ken, Renatinho, Keirrison e Evair (contra).

Na partida desta quarta a Lusa precisa vencer o clube paulista para avançar à segunda fase da Copa do Brasil, já que o Novorizontino possui a vantagem do empate por ser melhor colocado no ranking da CBF.

Memória

Essa é a quarta vez em que a Tuna Luso participa da Copa do Brasil e a Lusa nunca passou da primeira fase. Veja o histórico da Águia na competição nacional.

1992

Tuna 2 x 1 CSA-AL

CSA-AL 4 x 0 Tuna

2003

Tuna 2 x 2 Athletico Paranaense

Athletico Paranaense 1 x 0 Tuna

2004

Tuna 1 x 3 Palmeiras-SP (Palmeiras venceu por dois gols de diferença e não teve jogo de volta)

2008

Tuna 0 x 0 Coritiba-PR

Coritiba-PR 6 x 0 Tuna