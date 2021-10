Cuiabá x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo vai a Cuiabá encarar o Dourado nesta segunda-feira (11), às 20h, na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor terá de superar um retrospecto importante do time da casa, que conquistou sete dos 12 pontos disputados contra os quatro grandes paulistas. No primeiro turno, o placar foi de 2 a 2 no Morumbi.

Além disso, o Tricolor precisa dos três pontos, já que não vence há quatro jogos e ocupa apenas a 14ª posição da tabela, com 29 pontos, distante a apenas três da zona de rebaixamento. Também existe uma pressão por resultados sobre o técnico Hernán Crespo, que tem recebido muitas críticas por parte da torcida.

O Cuiabá, por outro lado, também precisa da vitória para melhorar sua posição no campeonato e deve entrar com força máxima. O time também não vence há quatro jogos e está em 12° lugar, com 30 pontos. Conquistar pontos ajuda com que o time se distancie da zona de risco.

O São Paulo conta com o retorno de Rojas, mas tem algumas baixas para o confronto, como é o caso do atacante Galeano. O paraguaio foi vetado pelo departamento médico por um trauma no tornozelo direito. Igor Vinicius, ainda em recuperação de uma lesão no olho, também segue fora. Com Orejuela fora da lista de relacionados, Igor Gomes deve seguir como titular, improvisado na lateral-direita.

CUIABÁ X SÃO PAULO

Local: Arena Pantanal, Cuiabá

Data e horário: 11 de outubro de 2021, às 20h

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS), Michael Stanislau (RS) e Rodrigo da Fonseca Silva (MT) (quarto árbitro)

VAR: Heber Roberto Lopes(SC)

Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.

CUIABÁ

Walter; João Lucas, Marllon (Alan Empereur), Paulão e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo (Rafael Gava); Clayson, Max e Jenison. Técnico: Jorginho.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara (Marquinhos); Luciano, Rigoni e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.