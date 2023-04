Cuca é apresentado como técnico do Corinthians e fala sobre condenação por estupro na Suíca

Cuca, o novo técnico do Corinthians, chegou ao clube sob protestos e foi apresentado nesta sexta-feira. Durante a entrevista coletiva, ele abordou o caso de estupro pelo qual foi condenado na Suíça em 1987, junto com outros três jogadores, quando atuava pelo Grêmio.

Enquanto torcedores protestavam do lado de fora do CT Joaquim Grava, Cuca recebeu a camisa 10 do Timão das mãos do presidente Duilio Monteiro Alves. Ele expressou seu desejo de ajudar causas em favor das mulheres, embora tenha esquecido o nome da campanha "Respeita as minas" duas vezes.

"Esse é um tema delicado, um tema pessoal meu. Eu faço questão de falar sobre ele, e vou tentar ser o mais aberto possível quanto a isso, quanto ao que me cabe. É um tema que aconteceu há 30 anos, em 1987, eu fazia, não sei ao certo, estava emprestado do Juventude ao Grêmio, fiquei uns 20 dias para tirar o passaporte. Tenho vaga lembrança de tudo o que aconteceu porque foi há muito tempo. Nessa vaga lembrança que tenho, eu tinha 20 e poucos anos na época. Nós iríamos jogar uma partida, subiu uma menina ao quarto, o quarto era o que eu estava junto com outros jogadores. Era um quarto duplo. Essa foi a minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada", afirmou Cuca.

Os protestos contra a contratação de Cuca começaram nas redes sociais, depois chegaram aos muros pichados da sede do Parque São Jorge com dizeres como "Fora Cuca" e "Diretoria incompetente". E terminaram na porta do CT, com mais faixas contra o treinador.

"Se a vítima disse que eu não estava e eu juro por Nossa Senhora, que eu amo, que eu não estava, como é que eu posso ser condenado pela internet? O mundo mudou, eu sei disso, sei que a mulher tem uma autodefesa maior, e eu quero fazer parte disso. Eu sou pai, sou avô, sou marido, sou filho. Quero poder cada vez mais ajudar. Por isso estou aqui, um time que tem 53% de torcida feminina. Um time que tem a causa aí, até escrevi aqui, como é que é? Respeita as minas. Venho aqui e tem um protesto, é lógico que vai ter", disse Cuca.

O presidente Duilio Monteiro Alves sabia que o nome de Cuca poderia ser rejeitado e manteve o sigilo por essa razão. Ele preparou o terreno para a repercussão que viria pela frente. E ela foi grande, como ficou claro nas manifestações na internet. A estreia do técnico está marcada para este domingo, às 19h, contra o Goiás, em Goiânia.