CSA x CRB: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (06/04) pelo Campeonato Alagoano

As equipes CSA x CRB entram em campo hoje, quarta-feira (06/04), para disputar a semifinal do Campeonato Alagoano. O clássico inicia às 20h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir CSA x CRB ao vivo?

A partida CSA x CRB pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Eleven Sports, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como CSA x CRB chegam para o jogo?

CSA está invicto e lidera o Campeonato Alagoano com 5 vitórias e 2 empates. Seu saldo de gols é dividido em 14 gols marcados contra apenas 3 sofridos.

Já o CRB ocupa a 4° posição da competição e soma 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 7 gols marcados e 7 sofridos.

A partida de ida foi realizada no último sábado (02/04) e terminou em vitória do CSA por 1 a 0.

Prováveis escalações

CSA: Marcelo Carné; Igor, Werley , Wellington e Ernandes; Geovane, Gabriel e Yann Rolim; Osvaldo (Felipe Augusto), Marco Túlio e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Mozart.

CRB: Diogo Silva; Raul Prata, Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei, Yago e Maicon (Rafael Longuine); Vico (Emerson), Richard (Emerson) e Anselmo Ramon. Técnico: Marcelo Cabo.

Ficha técnica - CSA x CRB

Campeonato Alagoano

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/horário: 6 de abril de 2022, às 20h